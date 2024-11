Livre de Jordan Bardella : pour Sarah Saldmann, empêcher sa publication est «une entrave à la liberté d'information»

Le président du Rassemblement national a publié un livre, intitulé "Ce que je cherche", dans lequel il revient sur sa jeunesse, son expérience de la vie politique ainsi que sur sa relation avec Marine Le Pen. Ce livre a fait couler beaucoup d'encre dans les médias ces derniers jours lorsque MediaTransport a refusé de faire la publicité du livre de Jordan Bardella dans les gares de la SNCF. Une décision contestée par l'éditeur Fayard. Dans l'émission de Cyril Hanouna, On marche sur la tête, Sarah Saldmann, avocate de Fayard, a annoncé que l'éditeur attaquait la régie publicitaire de la SNCF.

"Ils ont signé, il n'y avait aucun problème"

Invitée d'Europe 1 Soir week-end avec Pascale de La Tour du Pin, Sarah Saldmann est revenue sur cette polémique autour de la publicité autour du livre de Jordan Bardella, tiré à "155.000 exemplaires" : "La chronologie est extraordinaire. Quand on lit la presse, on a le sentiment qu'ils ont découvert au dernier moment un contrat sous X. Le Point a fait un article le 15 octobre en disant que Jordan Bardella sortait un livre aux éditions Fayard. Le 16 octobre, nous avons les idéologues de Sud-Rail qui nous expliquent que c'est scandaleux. Et pourtant, ils signent le 21 octobre en connaissance de cause, car ils nous expliquent qu'on n'avait pas le visuel. Mais ils ont signé, il n'y avait aucun problème".

Le tribunal de commerce de Paris a été saisi par la maison d'édition Fayard. Sarah Saldmann espère que la décision du tribunal sera prise avant le début officiel de la campagne "qui était prévue entre le 25 novembre et le 17 décembre". Elle ajoute également que le livre de Jordan Bardella est "numéro 1 des ventes sur Amazon" que vouloir empêcher les France de l'avoir est "une entrave à la liberté d'information".