Charge contre Cyril Hanouna : Sarah Saldmann révèle ce qu'elle a dit «en off» à Thierry Ardisson après l'émission

Elle a assisté à la charge de Thierry Ardisson contre Cyril Hanouna lors de l'émission Cmédiatique dimanche soir sur France 5. L'avocate Sarah Saldmann, présente sur le plateau, a réagi au micro d'On marche sur la tête à la séquence qui fait couler beaucoup d'encre. Elle laisse entendre que Thierry Ardisson s'en est pris à Cyril Hanouna pour faire le buzz alors qu'il venait au départ sur le plateau pour faire la promotion de son nouveau livre.

"Moi, en off, je lui ai dit 'en fait, toi, tu voulais juste des articles', et il n'a pas démenti", raconte la chroniqueuse qui officie sur CNews et Europe 1.