Cyril Hanouna – Livre de Jordan Bardella : pour Sarah Saldmann, MediaTransports «se fout de notre gueule ouvertement»

Un argument irrecevable pour Sarah Saldmann. Dans l'affaire des affiches de promotion du livre de Jordan Bardella dans les gares SNCF, MediaTransports, l’entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares et le métro parisien, avance qu'elle a appris au dernier moment qu'il s'agissait du livre du président du RN. Et a donc décidé de ne pas en faire la publicité. Il s'agit d'ailleurs du principal argument de l'entreprise pour justifier d'avoir fait machine-arrière sur la promotion, sept jours après que l’ordre de publicité a été signé.

Mais pour Sarah Saldmann, cet argument n'a pas lieu d'être : "Ils se foutent de notre gueule ouvertement", lâche-t-elle au micro d'On marche sur la tête. Ils [MediaTransports] savaient qu'il s'agissait du livre de Jordan Bardella. L'article du Point est sorti le 15 octobre, il mentionne également le titre du livre, et Jordan Bardella a fait un post Instagram avec le visuel. Et le 21 octobre, ils signent le contrat." L'avocate, et son confrère Christian Charriere-Bournazel, ont donc décidé de saisir le Tribunal de commerce de Paris pour protester contre cette décision.