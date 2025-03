Limite d'âge, service militaire... Quelles conditions sont nécessaires pour devenir réserviste des armées ?

Ambitieux sur ses objectifs de montée en puissance de la réserve militaire, Emmanuel Macron souhaite que le nombre de réservistes opérationnels passe de 40.000 à 100.000 d'ici les dix prochaines années. Europe 1 se penche sur les conditions nécessaires à l'exercice de cette fonction.

Quatre conditions nécessaires

Pour ce faire, quatre conditions sont nécessaires. Être Français, avoir entre 17 et 72 ans, avoir effectué le service militaire (ou la journée défense et citoyenneté pour les plus jeunes), et ne pas avoir été condamné à une peine entraînant la perte des droits civiques.

Le contrat d’engagement est de 1 à 5 ans, et de 5 à 120 jours chaque année, pouvant exceptionnellement monter à 210 pour des missions très spécifiques. Le réserviste perçoit un solde en fonction de son grade, mais s’il travaille dans le privé, son contrat est suspendu. Notez qu'au-delà des 10 jours d’engagement par an, ce dernier a besoin de l’accord de son employeur.

Les règles ne sont cependant pas les mêmes pour les réserves citoyennes. Réserve sanitaire, de la police ou de la gendarmerie, réserve de l’éducation nationale ou civique… Bien souvent, ce sont d’anciens médecins, policiers ou professeurs à la retraite qui pallient les manques de personnel dans ces ministères.

Mais de plus en plus, les conditions d’accès s’assouplissent pour recruter au-delà et bénéficier de compétences très recherchées, notamment dans le cyber et l’intelligence artificielle.