"Ligue du LOL" : une vingtaine d'avocats se regroupent pour venir en aide aux victimes

Leur mission : "aider les victimes de cyberharcèlement de meute pratiqué par la Ligue du LOL et d’autres bandes malveillantes". Le collectif #JamaisSansElles, structure initialement créée pour promouvoir la mixité dans les débats et manifestations publiques, lance aujourd'hui un appel aux avocats, afin que ceux-ci viennent en aide aux victimes en pro bono.

Une vingtaine d'avocats déjà réunis. Une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels Eric Morain, Dominique Attias, Jean-Baptiste Soufron, Isabelle Seyer ou encore Kami Haeri ont déjà répondu positivement. Les victimes, elles, peuvent contacter le collectif via le site internet de #JamaisSansElles, ou par message privé via le compte Twitter @JamaisSansElles.

Aidons les victimes de la #LigueduLOL. @tfsalomon et @rubin de #JamaisSansElles lancent un appel aux avocat(e)s :

Unissons-nous pour les aider !

Vous voulez participer en #probono ?

RT et commentez ce tweet. #StopImpunité#LaLigueDuLol — JamaisSansElles (@JamaisSansElles) 10 février 2019

Ces derniers jours, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, pour dénoncer le harcèlement commis il y a quelques années par une trentaine de journalistes et professionnels de la communication à l'encontre d'autres journalistes et blogueurs, surtout des femmes et des militantes féministes.