Cyberharcèlement : près d'un quart des 18-24 ans a déjà été harcelé en ligne

Alors que l'affaire de La Ligue du Lol pointe une nouvelle fois l'ampleur du cyberharcèlement, 22% des 18-24 ans déclarent avoir déjà subi ce type de cabale en ligne, selon un sondage Ifop* dévoilé vendredi par Franceinfo.

Plus d'un quart des 18-24 ans déjà harcelés. Quelque 27% des 18-24 ans reconnaissent avoir déjà été la cible d'insultes ou de propos grossiers, soit plus d'un quart de cette tranche d'âge. Quant au harcèlement en ligne, plus d'un jeune majeur sur cinq déclare en avoir déjà été victime (22%). Si cette part de la population est la plus touchée par ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est sans doute car il s'agit de celle qui est la plus connectée notamment aux réseaux sociaux. Ils sont alors plus exposés aux insultes et autres campagnes de harcèlement.

Au sein de la population des 18 ans et plus, la proportion de Français ayant déjà été harcelés sur les réseaux sociaux est plus marginale (8%). Par ailleurs 12% des majeurs ont déclaré avoir déjà reçu des insultes ou subi des comportements grossiers en ligne.

La Ligue du Lol. Un article publié par Libération la semaine dernière fait resurgir des dizaines de témoignages d'utilisateurs de Twitter, affirmant avoir été cyberharcelés par un groupe composé en grande partie de journalistes, au début des années 2010. Depuis lors, plusieurs journalistes ont été suspendus de leurs fonctions.

*Etude Ifop réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 14 février 2019 auprès d‘un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.