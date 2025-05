Dans la capitale, les supporters du Paris-Saint-Germain se réunissent avec ferveur dans les bars et les rues pour partager en groupe cette finale historique.

À quelques heures du lancement de la finale de la Ligue des champions, l'ambiance bat son plein dans les terrasses parisiennes. Dans ce bar du 15éme arrondissement de la capitale, plusieurs groupes de supporters sont déjà à table et prêts pour le coup d'envoi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On veut notre première étoile !"

Dario et ses amis sont même arrivés en milieu d'après-midi pour être sûrs d'avoir de la place dans ce bar. "Je suis là avec mes amis du coup pour partager ça. On a la même passion pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on le supporte depuis tout petit. Là, c'est historique, on a beaucoup d'émotions, on a peur, mais on est confiant quand même, on veut notre première étoile ! ", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Et à côté de lui, Bilal est habillé aux couleurs du Paris Saint-Germain, maillot sur les épaules, drapeau et une écharpe à l'effigie du club. Pour lui également, c'est une journée historique à partager entre amis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'idée, c'est de suivre cette finale avec des gens qu'on ne connaît pas, des personnes qui ne suivent pas spécialement le foot et de partager ces émotions-là. Pour un fan de foot, une finale de Champions League, c'est le rendez-vous de l'année et là, c'est notre club qui est concerné donc c'était exceptionnel", raconte-t-il.

Même dans la rue, l'ambiance monte, le maillot du Paris Saint-Germain est partout dans les rues, des supporters en voiture, en scooter, klaxonnent, autant vous dire que cette finale historique de Ligue des Champions promet un grand moment de liesse populaire.