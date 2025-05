Ligne Bordeaux-Toulouse coupée : les usagers toujours dans la galère après l’effondrement des voies

Depuis l’effondrement d’un tronçon de voie à Tonneins lundi, les trains entre Bordeaux et Toulouse sont interrompus, plongeant les usagers dans la galère. Sans solution claire de remplacement, beaucoup se tournent vers le covoiturage. La SNCF espère rouvrir la ligne mercredi, avant le pont de l’Ascension.

Depuis l’effondrement d’un tronçon de voies à hauteur de Tonneins (Lot-et-Garonne) lundi dernier, les trains entre Bordeaux et Toulouse sont totalement à l’arrêt. Une situation qui perdure et complique sérieusement les déplacements des usagers, désormais privés de solution simple pour relier les deux grandes villes du Sud-Ouest.

À la gare, les panneaux d’affichage affichent inlassablement les annulations, tandis que les guichets ne désemplissent pas. Les voyageurs cherchent désespérément une alternative. Pour certains, comme Virginie, l’improvisation devient la norme : "On apprend au fur et à mesure que c’est annulé. La SNCF n’a pas mis de solution en place. On a envisagé les navettes, les bus, les Flexibus sont complets. On va tenter Blablacar, mais c’est compliqué".

Le covoiturage s’impose comme plan B pour beaucoup, même s’il n’est ni pratique ni économique. Lucas raconte : "Blablacar est plus cher que le train initial et j’ai perdu une journée entière. Ça fout un peu les boules".

Un retour à la normale espéré mercredi

À l’origine de cette paralysie, un violent orage qui a provoqué l’effondrement de 200 mètres de voies à Tonneins. Depuis, 70 agents sont mobilisés pour reconstruire la portion endommagée. La SNCF espère pouvoir rouvrir la ligne mercredi, à temps pour le week-end prolongé de l’Ascension.

En attendant, les usagers doivent continuer à composer avec l’incertitude, sans alternative claire ni prise en charge généralisée.