Paris : la vasque olympique de retour «chaque été» aux Tuileries jusqu'aux JO de 2028

La vasque olympique, star des JO de Paris avec son ballon d'hélium de 30 mètres de haut, va retrouver ses quartiers à Paris "chaque été" jusqu'aux prochains Jeux d'été à Los Angeles, en 2028, a annoncé le président Emmanuel Macron.

La vasque olympique, star des JO de Paris avec son ballon d'hélium de 30 mètres de haut, va retrouver "chaque été" ses quartiers aux Tuileries jusqu'aux prochains Jeux d'été à Los Angeles, en 2028, ont annoncé Emmanuel Macron et la maire de Paris.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Elle reviendra chaque été.



De la fête de la musique à la fête du sport, jusqu’aux Jeux de Los Angeles. pic.twitter.com/ofNOevdu2w — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2025

"Elle reviendra chaque été. De la fête de la musique à la fête du sport, jusqu'aux Jeux de Los Angeles", a déclaré le président de la République sur le réseau social X.

Proposition d'instaurer une Fête du sport, à l'image de la Fête de la musique

Et sera de nouveau installée dans le Jardin des Tuileries, qui sépare la pyramide du Louvre de la place de la Concorde et des Champs-Élysées, où elle avait drainé jour et nuit des foules d'enthousiastes durant les Jeux, s'est félicitée la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Emmanuel Macron a proposé d'instaurer une Fête du sport, tous les ans, le 14 septembre, à l'image de la Fête de la musique (21 juin), avec des "démonstrations et compétitions" pour en cultiver le goût et la pratique.

Le président a suggéré de conserver la vasque, au-delà des enjeux techniques posés, "en travaillant avec la ministre de la Culture Rachida Dati et la maire de Paris", a relevé un proche du chef de l'État.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Hommage au premier vol en ballon à gaz en 1783 dans le Jardin des Tuileries.

"Un travail technique a été engagé pour faire revivre la magie de l'élévation dans le ciel de Paris. Ça sera au même titre que la fête du sport un des nombreux éléments d'héritage des jeux", a-t-il ajouté.

"Quel bonheur !", a posté Anne Hidalgo, qui souhaitait garder cet emblème fédérateur des Jeux, sur Instagram. "C'est une très très bonne nouvelle", a-t-elle ajouté.

La suite après cette publicité

L'anneau-flamme "100% électrique", tel que vanté par son concepteur, EDF, est en réalité un jeu de lumières projeté sur un "nuage d'eau". Il rend hommage au premier vol en ballon à gaz gonflé à l'hydrogène, qui a eu lieu en 1783 dans le Jardin des Tuileries.