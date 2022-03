L'hommage de la Table des Bons Vivants et de plusieurs marchés de France à Jean-Pierre Pernaut

Ce samedi 5 mars 2022, Laurent Mariotte et les chroniqueurs de la Table des Bons Vivants ont voulu rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur star du journal de 13h de TF1 et créateur du concours du plus beau marché de France.

Amoureux du terroir et de ses artisans, il a mis en avant de nombreuses spécialités régionales. Commerçants et chroniqueurs s'associent pour le remercier, car Laurent Mariotte et Olivier Poels ont bien connu Jean-Pierre Pernaut, ils étaient collègues à TF1.

Pour célébrer une dernière fois la carrière de cet homme qui a mis en valeur les marchés de France et ses produits, les Bons Vivants reviennent sur des passages marquants du présentateur dans l'émission. Ils sont aussi allés sur des marchés et ont contacté Eric Soubeyran, producteur de fourme de Montbrison au lait cru, dont les ventes ont explosé après leur passage au JT de TF1.

C'est à écouter ici.