Pas de cohue au premier jour des vacances : avec la grève, "les gens esquivent les gares"

REPORTAGE

Le trafic est toujours très perturbé du côté des trains samedi mais, pourtant, on ne se bouscule pas du tout sur les quais de la gare Montparnasse. Est-ce parce que la SNCF a prévenu en amont ceux dont le train a été annulé par la grève ? Les voyageurs ont-ils préféré prendre leur voiture ? L'ambiance qui règne ce samedi à Montparnasse est en tous cas bien éloignée de celle des jours de départs en vacances, avec leurs halls de gare bondés.

Il reste même quelques places dans les trains. Celui de 17 heures pour Rennes n'était pas complet, les deux prochains pour Chartres non plus. C'est là-bas que se rend Frédéric, qui a même eu le luxe de rater son premier TER aujourd'hui : "à la base je voulais partir ce matin mais je me suis endormi, du coup je me suis pointé à 16 heures pour attendre un train, on en trouve moins souvent que d'habitude c'est vrai, c'est compréhensible que les gens esquivent les gares."

Terminus à mi-chemin

"Moins souvent", léger euphémisme... Seuls trois TGV sont affichés au départ pour le reste de la journée de samedi et aucun d'entre eux ne partira de Montparnasse entre 20 heures samedi et 8h15 dimanche. C'est dans ce contexte qu'Elsa vient d'embarquer pour Bordeaux. Elle souffle un peu et se dit "soulagée d'avoir un train qui fait la moitié du chemin, c'est déjà pas mal". Direction Pau donc, où ses parents viendront la chercher après avoir fait 2h30 de route.

Mais même bien assise dans le train, la grève n'est pas complètement derrière Elsa. D'abord parce qu'elle va devoir réussir à rentrer à Paris après les vacances, mais aussi parce que la réforme des retraites pourrait bien s'inviter à la maison après-demain, comme sujet de discussion du dîner du réveillon...