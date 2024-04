Les ventes d'huîtres en chute libre, les ostréiculteurs tirent la sonnette d'alarme

Une période difficile pour les ostréiculteurs. Depuis la vague de contamination aux huîtres dans le bassin d'Arcachon il y a quelques mois, pendant les fêtes de fin d'année, ces professionnels ont de plus en plus de mal à vendre leurs produits. La filière tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour son avenir. D'autant que ces dernières semaines, la pluie à de nouveau fait déborder les égouts.

>> LIRE AUSSI - Huîtres interdites à Arcachon : les producteurs veulent être indemnisés

De son côté, la clientèle boude les étals depuis la crise sanitaire des fêtes de fin d'année et cette contamination au norovirus, responsable de la gastro entérite. "Dès qu'il pleut beaucoup, on ne consomme pas d'huîtres", assure une habitante de la région. "Tant qu'il pleut énormément, les égouts débordent toujours et nous, on ne va toujours pas consommer d'huîtres. C'est malheureux pour les ostréiculteurs, je les plains", regrette une autre.

Des ventes en baisse "de 50 à 80%"

Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ont bien du mal à regagner la confiance des consommateurs. "On le ressent dans les ventes sur les réseaux de distribution : elles sont en baisse de 50 à 80%, toujours aujourd'hui", souffle Laurent Bidart, ostréiculteur. "Selon les entreprises, c'est vraiment très compliqué."

Les ventes sont en berne partout dans l'Hexagone. Pour tenter de relancer la filière, Hervé Berville, le secrétaire d'État à la Mer a annoncé un financement pour la promotion nationale des huîtres. "De la part du gouvernement pour la filière", celui-ci a pour objectif de "faire en sorte d'avoir des campagnes qui montrent la beauté mais aussi la qualité de nos huîtres. Dans l'urgence, 500.000 euros sont débloqués", détaille le secrétaire d'État.

Sont également débloqués 11 millions d'euros pour les travaux d'urgence sur les structures d'assainissement et d'eau pluviale, sans oublier une exonération de la redevance domaniale pour les ostréiculteurs.