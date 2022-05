Les prix des carburants repartent à la hausse et les automobilistes se serrent la ceinture

REPORTAGE

Les prix des carburants ne cessent de grimper : +10 centimes le litre en un mois. Malgré la ristourne de 18 centimes instaurée par le gouvernement, le litre de gazole flirte encore très souvent avec la barre des 2 euros. Dans cette station-service au sud de Nantes, le prix du gazole est affiché à 1,892 euros. Pour Cédric, le coup de pouce du gouvernement est désormais absorbé : "L'aide de l'État ne sert plus à grand chose, ça a commencé à réaugmenter un petit peu aussi, c'était sur le moment intéressant mais maintenant ça ne l'est plus."

Un plein à "plus de 120 euros"

Une aide moins intéressante mais la voiture reste nécessaire pour beaucoup pour se rendre au travail. Cédric a donc adopté une astuce : "Je ne mets que 10 à 20 euros de temps en temps pour éviter que la voiture soit trop lourde, pour éviter justement de dépenser trop d'essence."

De son côté, Manon aussi ne remplit pas tout son réservoir en une fois. "Ça fait un peu mal quand il faut faire le plein, je ne mets que 20 euros, voire 30 euros, et j'essaye de réduire les distances au maximum", raconte-t-elle.

L'envolée des prix des carburants est telle que Sylvain doit procéder en deux étapes, le plafond de sa carte bancaire ne lui permettant pas une si grosse dépense en une seule fois. "C'est plus de 120 euros...", souffle-t-il. "L'autre jour j'ai eu le problème, on ne pouvait même pas faire en une seule fois le plein, il fallait remettre sa carte une deuxième fois."

Ce patron d'une entreprise de réseaux informatiques a tranché, il va devoir augmenter ses tarifs : "Les clients vont payer plus cher les interventions, on a pas le choix, soit on le répercute soit on ne peut plus payer le personnel." Une nouvelle flambée à la pompe qui est incontestablement en train d'embraser l'économie.