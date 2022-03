Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut auront lieu mercredi à Paris

Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, star populaire du JT de 13H00 de TF1 décédé mercredi à l'âge de 71 ans, auront lieu mercredi à Paris, a annoncé lundi la chaîne de télévision. Une cérémonie religieuse se déroulera à partir de 11H00 à la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. L'inhumation se tiendra dans la plus stricte intimité, précise TF1.

Un monument de la télévision française

Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut est mort mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Pendant 33 ans, il s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité.

Il avait succédé à Yves Mourousi, alors patron du 13H00, en 1988. A l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui d'Antenne 2. Avec Jean-Pierre Pernaut aux manettes, il en rassembla le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence.

Celui qui avait intégré TF1 dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences. Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous".

Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé "Au cœur des régions".