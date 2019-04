Les mères célibataires, une catégorie sociale qui émerge du grand débat national : "On survit"

Elles sont sous les projecteurs depuis le début de la crise des gilets jaunes. Ces mères seules qui tentent d'élever leurs enfants sans leur conjoint. Elles sont aujourd'hui touchées par la précarité et le gouvernement semble les avoir entendues. Edouard Philippe, le Premier ministre, s'est dit très touché par leur sort. Les premières mesures mises en place par après "le grand débat" devraient les concerner directement.

Leurs témoignages ont été récurrents sur les ronds-points de gilets jaunes. Emma pourrait toutes les représenter. Rencontrée à Lorient par le correspondant d’Europe 1, elle s'occupe seule d'une petite fille handicapée de 7 ans... Cette mère isolée est passée de 2.400 euros par mois en couple à 700 euros. "Je ne vis pas, je survis monsieur. On va à l’essentiel, et même l’essentiel est difficilement atteignable. Ma fille ne manque jamais de rien mais les repas, pour moi, c’est souvent que des pâtes. On survit".

"Le mérite des gilets jaunes, c’est d’avoir rendu visibles des gens que l’on ne voit jamais"

Les associations les ont pourtant identifiés depuis longtemps. Au Secours catholique, elles représentent un tiers des familles accueillis, mais il s'est bien passé quelque chose confirme Véronique Fayet, présidente du secours catholique : "Le mérite de cette crise des gilets jaunes, c’est d’avoir rendu visibles des gens que l’on ne voit jamais dans l’espace public. Parce qu’elles sont seules pour tout : elles n’ont pas le temps, habituellement, d’aller prendre part au débat public. Elles ont donc crié leur solitude, leur isolement et leur besoin d’un peu de collectif, de lieux de convivialité où parler de ses soucis, des problèmes avec les enfants..."

Le gouvernement a déjà entamé des tables rondes avec les associations qui, désormais, attendent des actes.