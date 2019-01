Les Français sont de plus en plus nombreux à se marier, et de plus en plus tardivement

Même si la France compte de moins en moins de bébés, les mariages eux sont en hausse. Selon une étude de l'Insee dévoilée mardi, 235.000 en ont été célébrés en 2018, contre 228.000 en 2017.

Une union plus tardive pour les mariages hétérosexuels. Pour autant, l'Insee précise que les mariages homosexuels reculent en passant de 7.000 unions en 2017 à 6.000 en 2018, et pèsent désormais pour 2,55% du total des cérémonies. Autre observation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'âge des mariés dans une union hétérosexuelle augmente, une nouvelle fois. Ainsi, les femmes se marient en moyenne désormais à 36 ans et les hommes à 38,4 ans. Il y a dix ans, l'union se faisait 2,7 ans plus tôt pour les femmes, et 2,3 ans pour les hommes.

Et plus précoce pour les mariages homosexuels. Pour les mariages du même sexe, là encore la situation est différente puisque l'âge du mariage est plus précoce. Il est passé de 43 à 38 ans pour les femmes sur cinq années, et de 49,8 ans à 44,3 ans pour les hommes sur la même période.