Pourquoi les clients continuent d'acheter (beaucoup) de livres

REPORTAGE

"La littérature fonctionne toujours très bien et la rentrée littéraire casse la baraque, donc c’est la très bonne surprise", s'enthousiasme au micro d'Europe 1 Stanislas Rigot, de la librairie Lamartine, à Paris. +15% par rapport à l’année dernière. La crainte était que les clients refassent leur stock après le confinement et s’en tiennent là. Mais pas du tout, ils ne quittent pas la librairie, une tendance stable dans le secteur depuis le déconfinement.

Une actualité "forte et disponible"

Selon Stanislas Rigot, au moins deux raisons peuvent expliquer cet engouement : "Ce sont des commerces plus locaux, et on est l’un des rares domaines culturels à avoir une actualité forte et disponible. Et je pense qu’il y a une question de budget. Les gens qui vont au théâtre, achètent des livres et vont au cinéma, achètent aujourd’hui plus de livres parce qu’ils ne vont plus ni à l’un ni à l’autre."

"Je ne veux pas que les libraires ferment"

Il y a aussi une démarche militante, parfois. C’est le cas pour Vanessa qui flâne dans les rayons avec déjà deux livres sous le bras. "Je venais déjà beaucoup, je viens d’autant plus car je ne veux pas que les libraires ferment. Donc je viens, je consomme, et au lieu de passer à la médiathèque, j’achète. Je préfère manger des pâtes et m’acheter trois livres de plus dans le mois".

Le bémol, ce sont les rencontres avec les auteurs de la rentrée dans les librairies. Plusieurs d’entre elles ont dû être annulées; les lecteurs n’aiment pas se réunir masqués.