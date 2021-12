Les idées de cadeaux gourmands et français de la Table des Bons Vivants

Noël approche à grands pas ! Laurent Mariotte et les chroniqueurs de la Table des Bons Vivants vous aident à vous démarquer et vous proposent des idées de cadeaux gourmands, peu chers et français.

Une dégustation de vin dans un domaine

Une dégustation de vin chez un viticulteur est une expérience dont on se souvient car on y découvre une histoire, un terroir et des saveurs. Il suffit d'appeler un producteur, de lui demander s'il est possible de faire un bon cadeau pour une visite et une dégustation et le tour est joué ! Un cadeau qui plaira aux amateurs de vin, qu'ils soient connaisseurs ou non.

A LIRE AUSSI >> Prendre une pression pour la relâcher : le premier spa à bière va ouvrir en France

Un séjour chez un boulanger

Roland Feuillas, boulanger de Cucugnan qui travaille des variétés anciennes de blé et qui a son moulin, propose un séjour de quatre jours dans son atelier.

Le premier jour, vous allez comprendre les semences de blé. Le deuxième, vous allez voir comment faire de la farine. Le troisième jour, vous allez pétrir. Et enfin le dernier jour, vous allez cuisiner le pain et le déguster.

Ensuite, il n'y a plus qu'à faire son pain frais et de qualité dès qu'on en a envie à la maison.

Noël solidaire en aidant Cantines du monde

Vous pouvez soutenir l'association Cantines du monde qui lutte contre les violences faites aux enfants et qui favorise leur accès à l'alimentation en leur faisant un don à cette adresse : https://soutenir.partage.org/don-cantinesdumonde-2021

Pour aider l'association, le chef Nabil Attard, installé à Orléans avec son restaurant Närenj, a réalisé deux recettes pour quatre personnes avec un budget de 8 euros. Le but est que tout le monde puisse reproduire ces plats et soutenir les actions de l'association. Un moyen d'offrir des repas peu chers mais goûtus.

De la confiture originale

Pourquoi ne pas faire découvrir une association originale dans un pot de confiture ? Les Confitures Parisiennes proposent Cerise Kalamata, une confiture de cerises et d'olives de Kalamata avec du jus de cranberry et du sucre de canne. On peut l'acheter sur Internet. Le petit pot vaut 18 euros.

Les Bons Vivants vous conseillent de la déguster dans un fromage blanc ou alors dans le jus d'une volaille de Noël.

Cadeaux faits maison

Pâte à tartiner, biscuits à la forme personnalisée en fonction de la personne à qui vous les offrez, ou encore clémentine confites dont vous retrouverez la recette juste ici... Les cadeaux faits maison sont toujours une bonne idée et régalent tout le monde.