Prendre une pression pour la relâcher : le premier spa à bière va ouvrir en France

INTERVIEW

C'est "la rencontre entre deux mondes" : la détente et l'univers brassicole. Avec son compagnon Paul Fruh, Naomie Crawshaw ouvre début décembre le premier spa à bière de France, un concept tout droit venu de République Tchèque. "Imaginez-vous dans une baignoire en bois de deux mètres de long, très spacieuse. À l'intérieur, vous trouvez une eau à 37 degrés, mélangée avec tous les ingrédients de la bière."

Se détendre dans de la levure de bière

"On ne se baigne pas à proprement parler dans la bière, mais dans les composants de cette dernière. Sinon, ce ne serait pas très bon pour la peau", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1. Mais les futurs clients du Taaka Beer Spa, qui ouvrira rue Marbach à Strasbourg, pourront tout de même se relaxer dans le "malt, le houblon et la levure de bière". Des ingrédients qui ont "beaucoup de bienfaits : la levure de bière aide à la pousse des cheveux et à avoir une meilleure peau, le houblon aide à se détendre, et le malt est un antioxydant".

Des tireuses à côté des baignoires

Aucun risque donc d'avoir la tête qui tourne en allant se détendre dans ce spa unique en France, même en buvant la tasse. Mais que les amateurs de houblon se rassurent, des tireuses à bière sont installées autour des quatre baignoires de l'établissement. Puisqu'on "se fait du bien au corps, autant en faire de même avec la tête", glisse Naomie Crawshaw, un sourire dans la voix. Attention toutefois, le spa ne se transformera pas en open bar : les tireuses se bloqueront après avoir délivré une certaine quantité de bière.