Les faux billets de 20 et 50 euros se multiplient : comment les reconnaître ?

Les faux billets se multiplient un peu partout en France, et les autorités commencent à s'en inquiéter. Depuis plusieurs mois, des faux billets de 20 et 50 euros circulent dans plusieurs régions, alors qu'ils sont à l'origine des reproductions utilisées lors des tournages de films ou lors de pièces de théâtre.

D'une couleur quasi identique et de la même taille que les vrais billets, ces contrefaçons sont fabriquées en Chine et en vente libre sur internet. Plusieurs plaintes ont notamment été déposées en Charente ou dans le Limousin suite à des arnaques, rapporte Le Populaire du Centre, notamment sur les marchés, les vide-greniers et dans certains magasins.

"N'encaissez surtout par l'argent"

Le 23 mai, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales a diffusé une mise en garde sur les réseaux sociaux. "N'encaissez surtout pas l'argent avant d'avoir contrôlé la conformité de la coupure avec la monnaie Euros, et l'existence de l'ensemble des signes de sécurité", prévient-elle.

"Plusieurs centaines de billets sont arrivés au comptoir de la Banque de France depuis le début de l'année. Ce qui signifie qu'ils ont été écoulés", explique au Parisien Eric Bertrand, le chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM).

Dans les colonnes du quotidien, Eric Bertrand livre quelques conseils pour repérer ces faux billets. Ils comportent généralement une numérotation unique, en haut à gauche : MB 666888880. A droite, une mention spéciale est inscrite dans la marge du billet : "This is not legal. It's to be used for motion props". Enfin, contrairement aux vrais billets, les faux ne comportent pas la signature du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, remplacée par la mention de la marque "Movie Money".

Selon la loi, les faux-monnayeurs encourent une peine de 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende.