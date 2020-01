"Les entreprises doivent s’engager contre le harcèlement sexuel", affirme l'avocate Elodie Tuaillon-Hibon

INTERVIEW

Elodie Tuaillon-Hibon était l'invitée de Matthieu Belliard à 6h40 dans la matinale d'Europe 1. Cette avocate spécialisée dans le harcèlement au travail est revenue sur la situation des femmes dans les entreprises, alors que sort mercredi le film "Scandale", en partenariat avec Europe 1. Ce long métrage est basé sur l'accusation et la chute du président de Fox News, Roger Ailes, après son accusation de harcèlement sexuel par plusieurs femmes journalistes.

La Fondation Européenne des Etudes Progressives souligne que six Européennes sur dix ont été confrontées au harcèlement sexuel en entreprise ou le seront dans leur carrière professionnelle. Un problème toujours immense selon Elodie Tuaillon-Hibon, car même si les langues se délient de plus en plus, des mesures pour endiguer ce problème doivent apparaître. "Il y a encore énormément de choses à faire. Il faudrait mettre en place une forme de 'Compliance' (institution qui vérifie si certaines règles de conduite dans les entreprises sont bien respectées), comme pour la corruption et la fraude. Il faudrait que cela existe de manière quasi-automatique pour le harcèlement sexuel en entreprise", plaide-t-elle.

"Se taire pour réussir"

Des étapes restent d'ailleurs à franchir, notamment au niveau de l'injonction faites aux femmes de réussir et de se taire, même en cas de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Un avis partagé par l'avocate du Barreau de Paris. "Pour les femmes, c'est souvent réussir et se taire, voire se taire pour réussir. Une journaliste expliquait qu’à plusieurs reprises elle avait été victimes de propositions à peine masqués voire de harcèlement sexuel, mais n'en en avait jamais parlé parce qu’elle pensait, probablement à juste titre, que cela aurait nuit à sa carrière. Les représailles professionnelles sont évidentes et quasi immédiates.", détaille Eldoie Tuaillon-Hibon.

L'avocate rappelle aussi qu'aucun milieu professionnel ni profil socio-professionnelle n'est épargné : "Toutes les femmes dans l'échelle de la hiérarchie dans une entreprise sont concernées. Probablement qu'un poste de pouvoir peut protéger, mais ce n'est pas automatique."