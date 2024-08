Les écarts d'espérance de vie entre cadres et ouvriers diminuent selon une étude de l’Insee

L'Insee s'est intéressée à l'espérance de vie entre les hommes et les femmes en fonction de leur niveau social. Il est apparu que chez les hommes, l'espérance de vie a progressé dans tous les milieux sociaux et plus rapidement encore chez les ouvriers.

Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes

"La mortalité liée au cancer du poumon a reculé pour tous les hommes. Mais dans la mesure où les hommes ouvriers fument davantage que les hommes cadres, ils étaient vraisemblablement plus concernés par le cancer. Donc, cette réduction de la mortalité liée au cancer du poumon est plus bénéfique pour les ouvriers que pour les cadres", révèle Pierre Pora, responsable de la section situation et dynamique familiale à l'Insee.

En revanche, cet écart d'espérance de vie lié au statut social augmente légèrement chez les femmes. Dans les années 1990, une ouvrière décède en moyenne deux ans plus tôt qu'une femme cadre, c'est désormais trois ans : "La mortalité liée au cancer du poumon a cette fois-ci augmentée chez les femmes, dans la mesure où les femmes ouvrières fument davantage que les femmes cadres. Cela a pu ralentir les progrès de l'espérance de vie pour les femmes ouvrières. C'est, en tout cas, une des explications que l'on propose dans cette étude".

Et il y a une chose qui ne change pas, les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes. Une ouvrière décède même plus tard qu'un homme cadre. Elles ont moins de comportements à risque et bénéficient d'un meilleur suivi médical, avec la maternité notamment.