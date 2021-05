Trophées Europe 1 de l'Avenir : votez pour votre coup de cœur !

Qui pour succéder à l'association Les Papillons ? Europe 1 organise cette année la cinquième édition de ses Trophées de l'Avenir. Quatre candidats sont en lice pour remporter le trophées du coup de cœur des auditeurs d'Europe 1. Et c'est à vous de le choisir, avec ce formulaire de vote :

Le Trophées du coup de cœur des auditeurs d'Europe 1 est remis le 9 juin, lors d'une cérémonie à suivre en direct sur la page Facebook d'Europe 1. Seront également remis lors de cet événement sept autres trophées dans les catégories suivantes : alimentation, collectivités locales, éducation, environnement, mobilité, santé, solidarité.

Les Déterminés

Une association qui s'est fixée pour but de faire entrer l'entrepreunariat dans les quartiers populaires, mais aussi dans les milieux ruraux. Pour ce faire, la structure a mis en place un programme gratuit d'accompagnement qui va "de la formalisation d'un projet à son développement en passant par sa structuration".

>> Plus d'informations dans notre article ici

Les Bureaux du Coeur

Une initiative qui propose aux entreprises qui le souhaitent d'accueillir dans leurs locaux, la nuit et le week-end, des personnes en situation de grande précarité. "L'invité(e) passe la nuit au chaud sous un toit et est pris en charge la journée par une association partenaire afin de faciliter sa réinsertion professionnelle.

>> Plus d'informations dans notre article ici

#1CabasPour1Étudiant

Une plateforme solidaire mise en place par deux lyonnaises en février 2021 où étudiants en difficulté et familles promptes à les aider sont mis en lien grâce à leur adresse postale. Une initiative qui permet également de créer du lien social.

>> Plus d'informations dans notre article ici

La Bourse aux Livres

"Faire de l'occasion une norme." Voilà l'objectif que se sont fixés Alexandre Taillandier, Tom Castano et Dorian Lovera lorsqu'ils ont fondé La Bourse aux Livres. Ce dépôt-vente en ligne "100% français" permet, via une application, à n'importe qui de revendre un ou plusieurs livres très rapidement, et permettre ainsi aux ouvrages d'avoir une nouvelle vie auprès d'un nouveau propriétaire.

>> Plus d'informations dans notre article ici