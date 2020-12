Les déplacements seront de nouveau autorisés partout en France à compter du 15 décembre

Jean Castex a confirmé jeudi que "la possibilité de se déplacer sur tout le territoire" serait de nouveau autorisée à partir du 15 décembre, malgré des "règles plus strictes" que prévu contre le Covid-19, et a invité à continuer le télétravail "partout où il est possible".

L'ensemble des mesures annoncées "nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. "Elles ne nous autorisent pas en revanche à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible", a-t-il ajouté.

"La partie est loin d'être gagnée"

Lors de cette conférence de presse, Jean Castex a noté que "l'amélioration de l'épidémie" de coronavirus "marque le pas depuis une semaine" en France. Aussi, a-t-il ajouté, "la partie est loin d'être gagnée".

Le Premier ministre a annoncé que le couvre-feu entrerait en vigueur à partir du 15 décembre, mais débuterait à 20 heures, et non à 21 heures comme prévu jusqu'à présent Ce couvre-feu s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre, contrairement à ce qu'avait envisagé initialement le gouvernement, a ajouté Jean Castex.

Il a indiqué en revanche que les déplacements pour la soirée du 24 décembre seraient autorisés, sans couvre-feu ce soir-là, et recommandé à nouveau de réunir pour Noël "pas plus de six adultes à la fois".