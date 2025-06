Les contrôleurs aériens menacent de se mettre en grève au début des vacances d'été

Le syndicat UNSA-ICNA a déposé ce lundi un préavis de grève pour les jeudi 3 et vendredi 4 juillet prochains afin de protester contre un "management toxique" et "un climat de pression constante". Les dates sont symboliques puisqu'elles marquent le début des vacances d'été.

Le deuxième syndicat représentatif des contrôleurs aériens français a annoncé lundi qu'il avait déposé un préavis de grève pour les 3 et 4 juillet, juste avant les vacances scolaires d'été, pour protester notamment contre "un management toxique".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'UNSA-ICNA "appelle à un changement de cap pour renforcer les effectifs, faire aboutir les projets de modernisation technique, et remettre les priorités opérationnelles au cœur des décisions" de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC), a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP.

Des "dérives managériales"

Le syndicat "dénonce les dérives managériales au sein de la Direction des services de la navigation aérienne, dont le mode de management autoritaire, brutal, reniant ses engagements et déconnecté des réalités opérationnelles, entretient un climat de pression constante et de défiance incompatible avec les exigences en matière de sérénité et de sécurité du métier de contrôleur aérien", a-t-il détaillé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'organisation, qui a rassemblé 17% des voix aux dernières élections professionnelles, "tient à rappeler que la cause première des retards et du manque de performance imputables aux services de la navigation aérienne française est connue: un sous-effectif structurel, fruit d'une politique de recrutement défaillante et d'une absence d'anticipation, malgré les signaux d'alerte transmis depuis des années".

En conséquence, elle "dépose un préavis de grève pour les journées des 3 et 4 juillet 2025". Les vacances scolaires d'été, synonymes de haute saison pour la fréquentation des aéroports et des avions, commencent le samedi 5 juillet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Contactée par l'AFP, la DGAC n'a pas réagi dans l'immédiat.