LES BONNES RÉSOLUTIONS - Episode 7 : être moins stressé

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! Chaque début d'année, nous sommes des milliers à se promettre d'effectuer, pour de vrai cette fois-ci, une activité sportive régulière, d'arrêter la cigarette ou de réduire drastiquement sa consommation d'alcool. Pour 2024, Noémie Loiselle, correspondante d'Europe 1 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite trouver des solutions pour être moins stressée. Elle a donc décidé de rencontrer plusieurs professionnels, pour l'aider à gérer son stress.

À commencer par Matthieu Wiart, sophrologue. Selon lui, la première chose à faire est de bien respirer : "Je vais vous inviter à relancer votre respiration par trois respirations profondes. Se poser une minute et respirer en prenant conscience de notre respiration et de notre corps, c'est faire une pause", explique-t-il. Un exercice que l'on peut faire n'importe où, "par exemple, en marchant dans la rue. Vous faites quatre pas pendant que vous inspirez, vous faites six pas pendant que vous expirez."

Du yoga... avec des chiots

Des techniques de respiration que la reporter d'Europe 1 a appliqué en se rendant à son deuxième rendez-vous, avec Céline Lelong, réflexologue plantaire. "On part du principe que le corps se reflète en miniature sur la plante des pieds, en manipulant et en exerçant des pressions sur des zones ciblées, il y a un relâchement qui se fait", explique la professionnelle. La zone massée est située "sous le pied, sous la voûte plantaire, sur le côté, on a la zone réflexe de l'estomac."

Encore un peu tendue, Noémie Loiselle tente finalement sa chance avec une séance de yoga un peu particulière... avec des chiens. "Souvent, les chiens suivent l'énergie et donc viennent s'endormir à côté des gens. Les chiots amènent du rire, de la joie et ça, c'est un élément de détente différent", explique Laura Dessales, professeur de yoga au Puppy Yoga Center à Lyon. "Les éleveurs nous les amènent pour les sociabiliser avant qu'ils partent dans leur famille d'adoption."

Si la plupart des chiots sont déjà adoptés, pour être moins stressée, la correspondante d'Europe 1 serait bien repartie avec un petit carlin.