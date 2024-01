LES BONNES RÉSOLUTIONS - Épisode 5 : arrêter de fumer

C'est un geste commun pour les fumeurs : écraser sa cigarette dans un cendrier. Pourtant, pour Tatianna Geiselmann, correspondante d'Europe 1 dans la région Grand Est, c'est bien la dernière fois qu'il aura lieu. Comme beaucoup d'autres, elle a décidé d'arrêter de fumer à l'occasion de la nouvelle année, malgré 15 ans de cigarettes derrière elle. Pour l'aider à tenir sa résolution, elle se rend dans le cabinet de Thomas Hartmann, pour une séance d'hypnose.

"Ça ne fonctionne pas en disant à la personne que sous hypnose, on va la faire arrêter de fumer. On va plutôt travailler sur comprendre pourquoi elle fume, est-ce que c'est pour gérer son stress, son impatience, sa colère. Et donc on va travailler sur ces blocages, pour faciliter l'envie de se lancer", explique-t-il au micro d'Europe 1.

L'aide de la cigarette électronique

Mais voilà, après deux heures de séances, l'envie de fumer est toujours présente. Alors, l'autre technique pour arriver à tenir sa résolution se trouve du côté de la cigarette électronique. "C'est une des manières les plus efficaces pour amorcer un sevrage tabagique, avec comme très gros avantage, de pouvoir graduellement baisser le taux de nicotine", explique Maxence, vendeur au Petit Vapoteur.

Une solution qui se rapproche des patchs ou des chewing-gums à la nicotine, qui peuvent aider à diminuer peu à peu l'addiction. "Ça permet de faire une vraie rupture", conclut-il.