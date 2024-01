LES BONNES RÉSOLUTIONS - Episode 6 : mieux dormir

Et si le secret du bonheur résidait dans le fait de mieux dormir ? Maximilien Carlier, correspondant dans le Nord pour Europe 1, a décidé de devenir le maître de ses nuits et aspire à améliorer son sommeil en cette année 2024. Pour lutter contre les réveils difficiles, le journaliste décide de prendre la direction de la maison du sommeil à Marcq-en-Barœul pour y rencontrer le pneumologue et médecin du sommeil Thibaut Gentina.

"Globalement, un être humain a besoin à l'âge adulte de sept heures trente ou huit heures pour dormir", explique le spécialiste. Maximilien est encore loin du compte, il dort en moyenne cinq à six heures toutes les nuits. Selon Thibaut Gentina, les principaux perturbateurs du sommeil sont : la lumière, le bruit, et la température. "Pour bien dormir, on conseille une chambre calme, dans l'obscurité et ayant une température comprise entre 18 et 20 degrés maximum", indique le pneumologue.

Des applications pour mieux dormir

De retour chez lui, Maximilien applique les conseils du docteur Gentina. Il éteint sa télé, baisse le thermostat de la pièce et lance une application de méditation. Une préparation qui porte ses fruits, car Maximilien réussit à atteindre les sept heures de sommeil. Une fois bien reposé, il décide de rendre visite à un ami qui lui aussi dort mieux. "J'ai changé de literie pour avoir un matelas plus performant pour mieux dormir. Je ne traîne plus devant la télé et j'évite les stimulants trop tard dans la journée car après je ne peux dormir", explique-t-il.

Si vous souhaitez mieux dormir, la discipline sera une alliée précieuse. "Le sommeil, c'est l'école de la rigueur", déclare Thibaut Gentina. En effet, pour des meilleures nuits, il est conseillé de se coucher et de se lever constamment à la même heure.