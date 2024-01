Bonnes résolutions : comment (enfin) se mettre au sport et s’y tenir

En ce dimanche 31 décembre, les Français s’apprêtent à quitter 2023 pour plonger en 2024 avec, évidemment, son lot de bonnes résolutions. Arrêter de fumer, réduire l'alcool ou encore mettre de l'argent de côté, à chaque nouvelle année, ils sont nombreux à se mettre un peu la pression. Et un objectif revient souvent : se mettre au sport. Sauf que cette promesse tient rarement plus de deux mois. Mais en 2024, ne baissez pas les bras, il existe des astuces pour s'accrocher comme l’explique Anouk Garnier, coach fitness, championne du monde de course à obstacles.

"Marcher 20 minutes, c'est déjà très bien"

"Pourquoi ça ne tient pas ? Parce que souvent, c'est juste faire du sport et ce n'est pas assez précis. Ça ne permet pas aux gens de s'engager réellement sur le long terme", explique-t-elle au micro d’Europe 1. Conséquence, la motivation se perd très rapidement. "Le meilleur conseil que je peux donner pour ça, c'est d'avoir un objectif qui soit précis et qui soit daté. Par exemple, de s'inscrire à une course ou de s'inscrire à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire", conseille Anouk Garnier.

Selon elle, être capable de courir cinq kilomètres ou de faire une randonnée de dix kilomètres, "c’est déjà top pour la santé". "Cela va nous permettre de créer un plan d'entraînement avec des vraies séances. Et il n'y a pas besoin de faire 3 heures de sport pour être efficace. Même si j'ai 20 minutes pour faire un petit peu de mobilité ou d’aller marcher 20 minutes, c'est déjà très bien”, rassure la coach.

Pour cela, chacun doit s'organiser comme il peut : à la pause, entre midi et deux, le matin, avant que les enfants se réveillent ou en fin de journée, avant d'entamer la soirée. "Le sport, il faut que ça rentre dans les habitudes et une fois qu'on est dedans, c'est comme se brosser les dents, il ne faut plus se laisser le choix. Il faut le faire quoi qu’il arrive", conclut-elle.