«Ça fait du bien de pouvoir évacuer complètement» : le yoga du rire vient en aide aux patients atteints d'un cancer

En cette journée internationale du rire, dimanche 7 mai, Europe 1 se penche sur un concept unique qui est aussi une méthode thérapeutique : le yoga du rire. Née en Inde, cette méthode reconnue pour ses vertus médicales se développe partout dans le monde, et en France, il existe des clubs et des centres de formation. À Paris, l'institut Rafael, qui soigne les maladies chroniques, accompagne les patients atteints de cancer et y a recours.

Élisabeth y donne des cours : "Je vais utiliser toutes mes compétences pour aller relâcher le corps complètement", dit-elle aux participants. "45 minutes de yoga du rire, c'est une heure de jogging !", ajoute-t-elle. Europe 1 a assisté à une séance.

L'importance du rire dans les parcours de soin

Les élèves sont debout, en rond, et s'échauffent la voix pour commencer avec de petits exercices vocaux. Et les premiers rires se font entendre, à coups de blagues. "La poule qui rigole, ça va donner quoi ?", demande la professeure aux participants, qui exécutent alors des bruits plutôt improbables. La séance continue selon le même procédé, avec le singe cette fois-ci. "J'ai appris le rire de beaucoup d'animaux", concède une élève sous les rires de ses camarades.

En plein cours, Albert dit apprécier : "Je me sens bien, je me sens mieux. Ça fait du bien ici de pouvoir évacuer complètement. Ça me fait beaucoup de bien". "Dans un parcours de soin comme celui-là, à quel point le rire est important", enchérit Élisabeth. "Les gens souffrent tellement que, ne serait-ce que cinq minutes de rire par jour, c'est énorme. Je sais que quand je pratique le yoga du rire, j'ai la banane pendant au moins 48 heures !" Tous se donnent rendez-vous la semaine suivante pour une nouvelle séance pleine de rires et de bonne humeur...