Les astuces d'Yves Camdeborde pour une tarte au flan réussie

Votre tarte au flan sort toujours du four toute plate ou encore vous sentez un peu trop le goût d'œuf... Vous ne parvenez jamais à réussir la recette. Pas de panique, Yves Camdeborde nous révèle ses astuces de professionnel ainsi que la recette de sa grand-mère pour enfin réussir votre gâteau dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

Bien cuire la pâte

"L'une des astuces principale pour réussir un flan, c'est la cuisson de la pâte", précise Yves Camdeborde. "Il faut la cuire à blanc. Pour cela, il faut l'enfourner en la déposant dans un moule et en mettant dessus des lentilles ou du riz pour éviter qu'elle ne gonfle." Petite astuce qui fait la différence, la cuire un peu à l'excès, cela va apporter ce petit goût amer que l'on aime tant.

Une crème qui tremble

"Dans un second temps, il est important d'obtenir une crème consistante mais pas trop", explique le chef. "Il faut que, quand on bouge notre assiette avec une part de gâteau dedans, la préparation tremble sans jamais tomber. Pour réussir cela, réalisez une crème pâtissière et laissez-la refroidir puis versez-la sur la pâte chaude et enfournez à 180°C pendant 30 minutes." Le fait de refroidir puis de repartir à la cuisson permet aux œufs de faire la liaison et d'amener toute l'onctuosité désirée.

Un soupçon de vanille

Dernier élément important et non des moindres, la touche de vanille pour relever le goût. "Il est vrai que la vanille est un produit onéreux mais rassurez-vous nul besoin d'en mettre beaucoup mais cela va tout de même faire la différence en terme de saveurs". Cela va apporter du relief et atténuer le goût parfois un peu trop prononcé des œufs.