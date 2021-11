Les astuces de Julie Andrieu pour une côte de boeuf et un potimarron express

Julie Andrieu, critique gastronomique et animatrice de télévision milite pour une cuisine simple et décomplexée. Au micro de Laurent Mariotte, elle dévoile deux recettes très simples sorties de son Abécédaire de la cuisine sorti aux éditions Laffont. Son but : profiter au maximum de la présence de ses invités, sans avoir à passer la soirée seule dans la cuisine.

La côte de boeuf

"Je la couvre d'herbes sèches ou fraîches. Si on en a sous la main, je mets un petit peu de poivre. Je sale plutôt à la fin et je mets ça au four pendant 40 minutes à 60 degrés. Et ensuite, petit aller-retour dans une poêle chaude. Et là, la côte est parfaite si on l'aime très saignante."

Le potimarron au micro-ondes

"J'adore les courges et le potimarron en particulier. On connaît son arôme de châtaigne, sa densité en goût et son côté sucré. Donc, je le prends en bio parce que je mange également la peau. Je ne fais que le couper. J'enlève les graines, les filaments. Je l'emballe dans une couche de film alimentaire et je perce de quelques trous. Je mets au micro-ondes pendant 3 minutes. On a le potimarron vraiment au naturel. Je rajoute un petit filet d'huile de noisette, de pistache ou simplement d'olive, un peu de fleur de sel et basta!"