Épisode de gel : l'inquiétude des agriculteurs du Rhône

Pour Pierre-Olivier Giroud, c'est le week-end de tous les dangers. La météo annonce des températures de -5° à -6° pour les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, ce qui va provoquer un contraste saisissant avec les températures de ces dernières semaines qui ont "boosté" la végétation dans les arbres et dans les champs. Du froid, de la neige et du gel sont annoncés. Cela pose problème à l'agriculteur dans le Beaujolais qui cultive des cerises à Saint-Romain-de-Popey, près de Lyon, alors que ses cerisiers sont en fleurs.

"Là, on est presque en pleine floraison", confie l'homme à Europe 1. "Quand le bourgeon s'ouvre et qu'on voit apparaître ces boutons floraux, ça veut dire qu'on est à stade 'risqué'. Donc là, c'est une parcelle où je vais tourner avec cette machine que l'on tracte. On met des bouteilles de propane de 70 kg. On a à peu près dix heures d'autonomie et on propulse de l'air chaud à 90 degrés à l'aide d'une turbine. Les réglages sont déjà faits donc nous, on n'a plus qu'à mettre en route et à se lever la nuit... Car on joue la réussite de notre année !"

>> LIRE AUSSI - Comment les agriculteurs se préparent face à l'épisode de gel

Ils cultivent un espoir de sauver les récoltes

Mais le risque de gelée existe aussi pour les fruits cultivés sous serres. Celles de Jean-Yves Peronnet, à Saint-Laurent-d'Agny, abrite des fraises, des maras des bois, elles aussi en fleurs. Il faut donc également les protéger. "J'ai opté pour des bougies "stop-gel" que l'on allume dans nos serres pour maintenir une certaine température à l'intérieur. Pour une serre de 500 m², on va mettre quatre ou cinq bougies et on peut gagner deux à trois degrés."

Des solutions techniques efficaces donc, mais chères. Pour sauver les récoltes, il faudra donc aussi espérer que le gel ne soit pas trop fort et qu'il ne s'installe pas dans la durée.