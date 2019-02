Les 260 passagers d'un TGV Paris-Lille arrivent avec cinq heures de retard

La SNCF a déploré vendredi qu'un TGV parti jeudi soir de Paris soit arrivé vendredi à Lille au petit matin avec cinq heures de retard. La raison ? Une panne qui a conduit le mécanicien de bord à transférer les passagers d'une rame à l'autre.

Remboursement intégral et petit déjeuner. Les 260 passagers sont arrivés dans une seule rame vers 4h45, selon la compagnie. Ils étaient partis un peu avant 22h30 de la Gare du Nord dans deux rames pour une arrivée prévue un peu plus d'une heure plus tard. "On n'a pas pu ravitailler les voyageurs mais des mesures ont été prises, comme le remboursement intégral ou un petit déjeuner à l'arrivée", a indiqué la SNCF. Parmi les passagers, "deux femmes enceintes ont été prises en charge par la sécurité civile sur place. Une personne a également fait un début de malaise avant d'être prise également en charge", a-t-il précisé.

" Ça soufflait un peu quand on nous annonçait cette cascade d'ennuis, mais les gens sont restés très calmes "

"De moins en moins informés". "On était informé régulièrement au début, puis de moins en moins", a relaté le sénateur communiste du Nord Éric Bocquet, présent dans le TGV. "Ça soufflait un peu quand on nous annonçait cette cascade d'ennuis, mais les gens sont restés très calmes, s'occupaient (livres, ordinateurs) puis ont fini par s'endormir". Selon lui, le train est arrivé à 5h55. Certains passagers, ne pouvant s'alimenter ou se rafraîchir, ont manifesté leur agacement en direct sur les réseaux sociaux.

@GroupeSNCF@SNCF et un problème de plus !! Tgv paris lille 7097 bloque en pleine campagne pour un aiguillage gelé . Il fait 1degre !

Reseau sncf un réseau de tiers monde . De qui se moque t’on — Pierre Villeneuve (@pavilleneuvr) 31 janvier 2019

Problème sur le système de freinage. Juste avant d'arriver à Arras, "le train a eu un problème sur la conduite générale qui gère le système de freinage", "il s'est arrêté, le mécanicien a pu réparer mais il y a eu une deuxième avarie", a expliqué la SNCF. Le mécanicien a fini par "isoler la première rame et est reparti vers Paris avec tous les voyageurs dans une rame". Il a ensuite fait demi-tour à un aiguillage pour repartir vers Lille, a complété la compagnie ferroviaire.