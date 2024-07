«L'eau est très bonne» : sur la Côte d'Opale, touristes et riverains cherchent la fraicheur à la plage

Les Hauts-de-France sont habituellement la destination idéale pour ceux qui cherchent à fuir la chaleur, alors que le seuil des 40 degrés a été franchi pour la première fois de l'année samedi dans les Pyrénées-Orientales. Sauf que sur la Côte d'Opale, là aussi, le thermomètre s'est emballé. Europe 1 s'est rendue sur la plage de Calais.

Karine et son mari Luc viennent de Bruxelles. Actuellement, le couple visite la Côte d'Opale et avec cette chaleur, ils ont opté pour la plage. "Un petit paréo, le maillot de bain, les pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux. La crème solaire, évidemment, mais on y va", sourit Karine. "L'eau est très bonne. Ce sont les premiers rayons de soleil. En Belgique, on l'a aussi, mais bon, ce n'est pas le même", plaisante le couple.

"Ça fait du bien de voir un peu de chaleur dans le nord"

La température a dépassé les 30 degrés une bonne partie de l'après-midi et les habitants de la région veulent aussi en profiter. "Je suis en congés, donc on s'est qu'on allait passer quelques jours sur la côte. C'est exceptionnel cette année", explique une touriste. "J'habite par ici, mais à la base, je suis du sud, donc ça me fait plaisir de voir un peu de chaleur dans le nord", se réjouit une riveraine.

Avec des plages noires de monde, les marchands de glaces n'ont pas chômé. Michael a fait des centaines de cornets : "C'est très très sportif, on est pris d'assaut et des gens viennent ici parce que ça apporte un peu de fraicheur." Des glaces à déguster rapidement, car elles fondent très vite avec cette chaleur.