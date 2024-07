«Une catastrophe sanitaire» : les spécialistes s'inquiètent des crèmes solaires maison

Des influenceurs fabriquent leur crème solaire maison et créent l’inquiétude sur les réseaux sociaux. Les dermatologues crient notamment au scandale en expliquant que c'est une pratique très dangereuse pour la santé.

Pas de contrôle possible

"J'ai commencé par ajouter de la noix de coco dans un bol, puis de la cire d'abeille, du beurre de karité et aussi du beurre de cacao." Vingt millions de personnes ont regardé la vidéo de cette recette. Une recette qui n'est pas du goût des médecins, car l'influenceuse ne prépare pas un gâteau, mais une crème solaire.

Cette pratique se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux et peut être dangereuse comme l'explique le professeur Laurence Coiffard, cosmétologue à l'université de Nantes. "C'est une catastrophe sur un plan sanitaire. Les ingrédients qu'il faut pour réaliser ce que je vais appeler une vraie crème ne peuvent pas être en vente libre", assure-t-elle. "Quelqu'un qui veut faire sa crème solaire n'a pas non plus la possibilité de contrôler le produit une fois qu'elle l'a préparé, donc que ça n'a rien de comparable avec la crème qu'elle peut acheter sur le marché français." Pour résumer : toutes les crèmes solaires maison sont inutiles.

Pour vous protéger du soleil, privilégiez les produits que l'on trouve en supermarché ou en parapharmacie. Teint clair ou peau mate, les médecins recommandent désormais l'indice 50 pour tout le monde, et cela toutes les deux heures.