Le temps vendredi : encore des pluies au sud-est

Vendredi, le temps sera marqué par de nouvelles pluies au sud-est tandis que l'après-midi, la plupart des régions conserveront un soleil généreux, selon les prévisions de Météo-France.

Sur les Alpes frontalières et le nord de la Corse, le ciel restera couvert durant une bonne partie de la journée, les pluies seront durables et parfois orageuses. La limite pluie-neige se situera vers 2400 à 2600 m sur le massif alpin. L'après-midi, des averses orageuses pourront par moment gagner jusqu'au littoral de la Côte d'Azur. Ces pluies s'atténueront en soirée, excepté sur la Corse où l'activité pluvieuse et orageuse persistera.

En marge de ce temps perturbé, du sud de l'Alsace, au Jura et aux Alpes du Nord, ainsi que sur le sud de la Corse, les passages nuageux seront nombreux avec quelques ondées isolées. Sur le reste du pourtour méditerranéen, le ciel restera dégagé, mais mistral et tramontane seront encore soutenus, jusqu'à 80 à 90 km/h en rafales, avant de faiblir en soirée.

Températures en baisse

Sur le reste du pays, hormis quelques nuages vers le Massif central et les Pyrénées, la matinée sera calme et ensoleillée, dans une ambiance assez fraîche. L'après-midi, la plupart des régions conservera un soleil généreux. Par contre près de la Manche, le ciel se voilera à partir de la mi-journée et le vent d'ouest deviendra sensible, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En soirée, du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France un temps couvert et faiblement pluvieux s'installera.

Les températures minimales seront en baisse, entre 4 et 10 degrés sur la moitié nord du pays et dans le Massif central, localement 2 ou 3 degrésde a Normandie à la Belgique, 8 à 13 degrés au sud, 14 à 19 degrés sur l'arc méditerranéen et en basse vallée du Rhône, localement 20 en Corse. Les maximales seront en légère hausse, comprises entre 18 et 23 degrés sur la moitié nord du pays et dans le Massif central, entre 20 et 25 degrés au sud, 24 à 29 degrés sur le pourtour méditerranéen.