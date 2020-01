Le temps samedi : mistral dans le Sud, grisaille ailleurs

Le temps sera ensoleillé samedi dans le Sud où il faudra compter avec le mistral et la tramontane, mais la majeure partie du reste du pays sera sous la grisaille, prévoit Météo-France. En PACA et sur le massif alpin, le soleil prédominera largement. Mais il faudra compter avec du mistral en basse vallée du Rhône et sur le littoral des Bouches-du-Rhône, les rafales pouvant aller vers 70 à 90 km/h.

En Roussillon, et sur le département de l'Aude, la tramontane chassera les nuages bas avec des pointes jusqu'à 60/80 km/h et le soleil sera présent. Dans la soirée et la nuit suivante, mistral et tramontane se renforceront encore, impactant aussi le Gard et l'ensemble de la vallée du Rhône. Les rafales pourront atteindre les 90 à 100 km/h, voire localement 110 km/h. Sur le reste de l'Hexagone, le matin, quelques bruines ou pluies faibles seront encore possibles pour quelques heures du sud de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées et en allant du Massif central au Lyonnais jusqu'au Jura.

Éclaircies dans le Nord-Ouest

A l'arrière de ces régions, des éclaircies arriveront à se développer dans le Nord-Ouest. Sur le Centre, la région parisienne et le Grand-Est, le ciel sera bien gris. Des brumes ou brouillard, notamment en Champagne et Lorraine, se seront formés, localement, en fin de nuit. L'après-midi, le temps restera variable dans le Nord-Ouest, alors qu'ailleurs, la grisaille pourra être tenace par endroits, avec une couverture nuageuse qui s'épaissira en Champagne et Lorraine.

Les températures, au lever du jour, descendront vers 0 à +4 degrés avec quelques gelées possibles en Lorraine. Sur les littoraux de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le thermomètre s'échelonnera de +4 à +8 degrés. Il affichera même +11 sur la Haute-Corse. Les maximales grimperont à +5 à +9 degrés au nord, +9 à +13 au sud, jusqu'à 16 sur le littoral varois et en Corse.