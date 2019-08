Le temps mercredi : la Bretagne sous la pluie, le sud au soleil

Le temps sera quelque peu perturbé mercredi dans la partie nord-ouest de la France avec de faibles pluies en Bretagne et dans le Nord, le sud profitant lui du soleil, selon les prévisions de Météo-France diffusées mardi. Une nouvelle perturbation, peu active, rentre progressivement mercredi sur la moitié nord-ouest du pays. Des pluies faibles envahissent la Bretagne en matinée. À l'avant, de la frontière belge au Pays de la Loire, au Poitou-Charentes et au Médoc, les grisailles matinales se résorbent, mais sont remplacées par un voile nuageux de plus en plus épais.

Quelques petits nuages sur le sud du pays

Ce voile donne quelques ondées, plus fréquentes de la Normandie aux Hauts de France. Avec cette dégradation, le vent devient sensible sur le quart nord-ouest de l'hexagone, avec quelques rafales de 60/70 km/h sur les côtes de Manche. Sur le Centre et le reste de la Nouvelle-Aquitaine, malgré des nuages d'altitude de plus en plus fréquents, la journée restera assez bien ensoleillée. Il devrait toutefois pleuvoir un peu la nuit suivante.

Des frontières allemandes à l'Auvergne Rhône-Alpes, à l'Occitanie, à PACA et à la Corse, une fois dissipés les quelques nuages bas dans le nord-est, le soleil s'impose dans un ciel juste rayé de fins nuages élevés. La tramontane, le mistral et vent d'ouest sur les extrémités de la Corse, soufflent entre 50 et localement 70 km/h en rafales.

Les températures

Autour de la Méditerranée, les températures restent estivales, avec 16 à 20 degrés le matin, 29 à 32 l'après-midi à localement 33/34 dans l'intérieur du Languedoc et du Var. Sur le reste du pays, le début de journée est frais avec 7 à 13 degrés en général. Les maximales plafonnent entre 19 et 21 degrés de la Bretagne au nord de la Seine. Elles sont en légère hausse ailleurs avec 21 à 25 degrés, localement 26 à 28 en moyenne vallée du Rhône, dans les vallées d'Auvergne et sur les plaines du Sud-Ouest.