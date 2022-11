Le temps mardi : voilé du sud-ouest au nord-est et aux Alpes, souvent pluvieux ailleurs

Le temps sera marqué mardi par une perturbation qui traversera le pays, annonce Météo-France. Arrivée lundi par la Bretagne, cette perturbation s'étalera dans la matinée de l'Île-de-France aux régions Centre et Poitou-Charentes, puis se décalera lentement vers l'est, perdant de son activité l'après-midi en ne donnant plus que des averses des frontières du Nord-Est vers le Centre-Val de Loire et à la Nouvelle-Aquitaine.

Cette perturbation se réactivera durant la nuit suivante. A l'arrière, un régime de traîne se mettra en place, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux accompagnées d'averses, plus marquées près des côtes. La couverture nuageuse restera sur la Provence, la basse vallée du Rhône et le Languedoc en donnant quelques averses et des pluies modérées et durables sur les Cévennes.

Du vent de Sud-Ouest sur les côtes de la Manche

Du Jura vers le nord des Alpes, le Massif central, le reste de la région Occitanie et la Corse, des nuages élevés composeront avec de belles éclaircies, devenant plus discrètes l'après-midi. Le vent de Sud-Ouest atteindra 60 à 70 km/h sur les côtes de la Manche.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 4 à 7 degrés sur le quart nord-est du pays, 8 à 12 degrés ailleurs dans l'intérieur, 12 à 15 en bords de mer. Les maximales s'inscriront entre 16 et 17 degrés le long des frontières du Nord-Est et 19 à 20 sur les rives de la Méditerranée, 21 à 22 au sud de la Garonne. Voici les températures relevés lundi à 16h suivies des minimales prévues dans la nuit de lundi à mardi.