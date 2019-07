Le temps lundi : ensoleillé dans la majeure partie du pays, des orages dans le sud-est

Le temps sera ensoleillé dans la majeure partie du pays lundi, en dehors du sud-est où des orages localement importants sont annoncés des Alpes à la Côte d'Azur et en Corse, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera chaotique en début de journée de la Franche-Comté à Rhône-Alpes et à la Provence-Côte d'Azur. Quelques averses parfois orageuses se déclencheront dès le début de journée.

Rafales de vent en Corse

Les averses orageuses deviendront plus fréquentes des Alpes à la Côte d'Azur et en Corse et le risque orageux s'annonce plus marqué l'après-midi avec un risque de chute de grêle. Prudence, les précipitations seront parfois importantes sur les Alpes du sud frontalières et sur le nord de la Corse. Les averses orageuses risquent de s'accompagner de bonnes rafales de vent sur l'Île de Beauté.

Le vent de nord souffle assez fort dans la vallée du Rhône et les côtes du Roussillon. Les rafales atteignent 70/80 km/h, voire 90 km/h vers la basse vallée du Rhône. Partout ailleurs, la journée est estivale, placée sous un généreux soleil, après dissipation le matin, de quelques plaques de grisailles côtières, de quelques nuages bas sur les Landes et sur les Hauts de France.

Les températures

Au petit matin, on attend 9 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 degrés plus au sud, 18 à 22 proche de la Méditerranée. Dans l'après-midi, les températures, en très légère baisse, s'échelonnent entre 20 et 27 au nord de la Loire et sur le Nord-est, 26 à 31 plus au sud, localement 33/34 sur le Languedoc-Roussillon.