Le temps jeudi : pluvieux au nord-ouest, dégagé au sud

Le temps jeudi sera pluvieux sur le nord-ouest et plus dégagé au sud, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation pluvio-instable arrivera au cours de la nuit de mercredi sur le Finistère et gagnera peu à peu la totalité des départements bretons. Elle glissera en cours de journée le long des côtes de la Manche, jusqu'au détroit du Pas-de-Calais en fin d'après-midi.

Épaisse couverture nuageuse

La couverture nuageuse sera épaisse, les précipitations éparses. A noter que le vent de sud se renforcera en soirée pour atteindre 60 à 70 km/h en rafales sur la Bretagne. À l'avant, du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les Pays-de-Loire, de la région parisienne vers les Hauts-de-France, le ciel sera voilé de nuages d'altitude avec de possibles rares averses.

Plus au sud, la grisaille matinale sera assez présente sur le Grand-Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, sur le littoral corse ainsi que sur le sud-ouest. Elle se dissipera peu à peu pour laisser la place à une nébulosité variable, alternant entre belles périodes ensoleillées et passages nuageux, associés à quelques ondées éparses sur le nord-est du pays, en particulier.

Les températures

Au lever du jour, le thermomètre affichera 12 à 16 degrés sur la moitié nord du pays, 16 à 20 sur le sud, 21 à 23 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales seront proches de 23 à 24 degrés sur les côtes de Manche, comprises entre 26 et 30 sur le reste du pays avec des pointes jusqu'à 35 en Provence ainsi que sur le Midi toulousain.