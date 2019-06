Le temps du samedi 8 juin : instable au Nord-Ouest, plus calme ailleurs

Le temps samedi sera marqué par le maintien d'une instabilité dans le Nord-Ouest et une Accalmie sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France. Sur l'est de l'Occitanie ainsi qu'en Rhône-Alpes et en Provence, le temps sera ensoleillé. Seuls des nuages d'altitude pourront parsemer le ciel par moments. Sur la Côte d'Azur, quelques nuages bas seront présents en fin de nuit, début de matinée, près des côtes. Dans l'intérieur, les nuages prédomineront mais rapidement, le soleil finira par s'imposer.

Sur l'ouest de la région Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Grand-Est, localement, des nuages bas pourront débuter la journée. Puis, le temps restera variable, bien nuageux par moments.

On notera qu'en soirée, sur l'Aquitaine, une nouvelle dégradation instable arrivera par l'Atlantique pouvant donner pour la nuit suivante quelques ondées. Dans un grand quart nord-ouest, le temps sera beaucoup moins agité que la veille. Cependant, on observera un maintien de l'instabilité avec des averses, plus fréquentes, l'après-midi, dans un ciel à prédominance nuageuse. Enfin, en Corse, malgré quelques gouttes possibles le matin, le temps sera bien ensoleillé, partout, l'après-midi.

Un vent sensible de sud-ouest soufflera toute la journée

Côté vent, sur la moitié nord du pays, un vent sensible de sud-ouest soufflera toute la journée. Des rafales jusqu'à 60/80 km/h souffleront même sur les côtes de Manche, de la Seine-Maritime jusqu'aux frontières belges et même dans l'intérieur des terres dans le Pas-de-Calais et le département du Nord.

Les températures minimales afficheront sur le littoral méditerranéen, 13 à 17 degrés. Sur le reste du pays, le mercure s'échelonnera de 6 à 11 degrés, jusqu'à 14 localement, en Alsace. Pour les maximales, le thermomètre arrivera péniblement vers 16 à 18 degrés sur les côtes de la Bretagne et de la Manche. Sur le reste du pays, le mercure avoisinera 19 à 24 degrés, jusqu'à 27 à localement 31 degrés en PACA et Corse.