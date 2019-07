Le temps du mercredi 3 juillet : beau au Nord et à l'Est, plus nuageux ailleurs

Le beau temps s'installe au nord de la Loire mercredi mais sera plus contesté dans le reste du pays après une nuit orageuse dans le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.

La journée sera agréable et bien ensoleillée dès la matinée sur les régions allant du nord de la Loire jusqu'au Grand-Est. Dans le Sud-Ouest, la grisaille sera encore compacte en matinée, avec parfois quelques ondées, avant des éclaircies l'après-midi. Du Poitou-Charentes jusqu'à la Franche-Comté, là aussi, les passages nuageux seront nombreux en matinée avec quelques averses, avant que le soleil s'impose.

Encore très chaud dans les régions méditerranéennes

Ailleurs le temps sera ensoleillé le matin, puis des nuages se développeront sur le relief du Massif central, des Pyrénées, des Alpes, du Jura et de la Corse. Les averses et les orages y deviendront fréquents et parfois forts l'après-midi, et s'étendront vers la plaine et le littoral méditerranéen.

Les minimales seront stationnaires, de 9 à 15 degrés au nord de la Loire jusqu'à la Lorraine, de 14 à 19 degrés ailleurs, et de 19 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales iront de 19 à 22 degrés près de la Manche, de 23 à 29 degrés au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'en Aquitaine. Elles seront en légère hausse ailleurs avec 27 à 36 degrés, voire 37, sur les régions méditerranéennes.