Le temps du jeudi 13 juin : ensoleillé au Sud et à l'Est, instable ailleurs

Le temps jeudi sera ensoleillé au Sud et à l'Est, encore instable ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Entre l'Occitanie, le quart sud-est du pays et les frontières allemandes, le temps sera sec et généralement bien ensoleillé tout au long de la journée. Sur la Corse aussi, le soleil s'imposera. En revanche, sur le reste du pays, le temps sera plus mitigé avec une alternance d'averses et d'éclaircies.

Des orages entre l'Aquitaine et les Ardennes

Dans l'après-midi, ces averses prendront un caractère orageux entre l'Aquitaine et les Ardennes. Le vent de sud-ouest sera sensible près de la Manche avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur le détroit du Pas de Calais. Dans le Sud, le vent d'autan se renforcera et soufflera jusqu'à 80/90 km/h en rafales sur les hauteurs du Tarn et du Lauraguais. D'autre part, le vent de sud dépassera parfois les 100 km/h en pointes sur les sommets pyrénéens.

Températures

Le matin, les températures iront de 6 à 11 degrés, jusqu'à 12 à 17 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 16 à 20 degrés sur le Nord-Ouest, 21 à 26 degrés ailleurs, jusqu'à 27 à 29 degrés en Provence et en Corse.