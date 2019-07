Le temps du dimanche 7 juillet : toujours instable du Massif central vers le Centre-est

Dimanche, le temps sera toujours instable du Massif central vers le Centre-est, selon les prévisions de Météo-France. En début de matinée, on ne retrouvera des résidus orageux que sur les Alpes et le Jura, puis l'instabilité se renforcera à nouveau en seconde partie de matinée, générant des orages du Massif central vers le Centre-est. Trois départements étaient maintenus en vigilance orange aux orages dimanche matin : le Doubs, le Haut-Rhin et le Territoire-de-Belfort.

Ciel très nuageux

Au nord de la Seine, une limite nuageuse apportera un peu de pluie en matinée sur la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et le nord de la Champagne-Ardenne. Ailleurs, la matinée se déroulera sous un ciel variable, alternant passages nuageux et belles éclaircies, hormis au sud de la Garonne où des entrées maritimes chargeront temporairement le ciel. L'après-midi, les orages persisteront du Limousin vers la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes ; ils pourront être violents localement et accompagnés par endroits de grêle et de rafales de vents atteignant 80 à 90 km/h.

De la Haute-Normandie vers les Ardennes et le nord de la Lorraine, les petites pluies s'estomperont au fil de l'après-midi, sous un ciel qui reste très nuageux. Sur le reste du pays, le temps demeurera variable. Des averses localement orageuses se déclencheront en fin d'après-midi sur l'est de la chaîne pyrénéenne.

Les températures

Les températures minimales varieront de 12 à 17 degrés sur la moitié nord, et de 14 à 19 sur le sud du pays, 20 à 25 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, le mercure affichera globalement de 26 à 30 degrés, 20 à 23 degrés du nord Bretagne vers les Ardennes, en passant par la Normandie et les Hauts-de-France, 31 à 34 degrés sur le pourtour méditerranéen.