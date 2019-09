Le temps dimanche : instabilité au sud, soleil au nord

Le temps dimanche sera instable au sud, et bien ensoleillé sur le nord du pays, selon des prévisions de Météo-France. L'instabilité sera particulièrement marquée sur la Péninsule ibérique, avec un ciel souvent masqué par des nuages assez denses du sud de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, jusque vers la Provence.

Ciel dégagé au nord de la Loire

Quelques averses sont attendues en journée, plus fréquentes sur les Pyrénées-Atlantiques où elles prendront un caractère orageux l'après-midi. La tendance orageuse se renforcera en soirée sur le massif pyrénéen. Des nuages bas seront également présents en début de journée sur le littoral des Landes et des Pyrénées-Orientales. Plus au nord, après dissipation des bancs de brume ou de brouillards matinaux sur les côtes de la Manche et vers la Lorraine, la journée se déroulera sous un ciel bien dégagé ou à peine voilé de nuages élevés.

Les températures

Au lever du jour, le thermomètre affiche 9 à 14 degrés sur la moitié nord du pays, 14 à 18 sur la moitié sud, avec des pics de 18 à 20 sur les rivages de la Méditerranée. Les maximales atteignent 18 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, 22 à 24 dans l'intérieur de la Bretagne, 26 à 32 sur le reste du pays ainsi qu'en Corse avec des pointes jusqu'à 33 le long de la Garonne, dans le Limousin et le Poitou.