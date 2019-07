Le temps de vendredi : mitigé sur la façade atlantique, estival ailleurs

Un temps estival, marqué par des températures élevées dans le Sud, est annoncé pour vendredi, en dehors de la façade atlantique où la météo sera mitigée, selon les prévisions de Météo-France.

Le matin, des nuages bas côtiers seront présents autour du Golfe du Lion, avant de se dissiper au profit d'un soleil radieux pour l'après-midi. Sur la façade ouest, le temps sera lui mitigé et incertain. D'abord sur la côte basque, des entrées maritimes apportent humidité et nuages avec quelques gouttes probables en début de journée. L'après-midi, sur la Bretagne et le rivage atlantique jusqu'à Biarritz, le ciel sera par moments menaçant avec un risque d'averses. En soirée, et première partie de nuit, l'instabilité se renforcera et gagnera même les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine.

22 à 24 le long de la Manche, 29 à 34 sur le reste du territoire

Le ciel pourra donc gronder dans ces régions, surtout en seconde partie de nuit de vendredi à samedi. Sur les Landes et le Pays basque, le vent d'ouest amènera, durant la nuit, de l'humidité et progressivement des nuages bas se formeront, quelques bruines côtières peuvent alors se produire. Sur le reste du pays, mis à part un ciel parfois voilé de nuages d'altitude, des Hauts de France aux frontières du Grand-Est, le soleil est omniprésent avec quelques cumulus sur les reliefs alpins, pyrénéens et auvergnats, déposant tout au plus une averse isolée.

Les températures minimales seront fraîches sur les côtes de Manche et la moitié nord, le mercure variant de 11 à 16 degrés. Sur la moitié sud, il fait le matin entre 17 et 22, jusqu'à 24 sur le littoral du Roussillon et en Corse et 25 sur Nice. Les maximales seront très chaudes sur le sud du pays avec 34 à 38 degrés, localement même 39 dans le Var, voire 40 dans le Gard. Les températures seront plus agréables le long des côtes de la Manche avec 22 à 24. Sur le reste du territoire, le mercure s'échelonne de 29 à 34.