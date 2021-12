Le temps de mercredi : perturbé à l’Est avec de la neige à basse altitude dans les Alpes

Le temps mercredi restera variable et agité des Pays-de-la-Loire, jusqu'aux frontières du Benelux et les côtes méditerranéennes, selon Météo-France. Le ciel de traine restera variable avec davantage d'éclaircies le matin, sur l'ensemble des régions. Cependant, sur les côtes de la Manche, un vent d'ouest en rafales et des averses domineront toute la journée, s'accompagnant même parfois de grésil et d'orages.

Ciel variable avec quelques averses sur les premières hauteurs

Du golfe du Lion à la plaine provençale, le ciel sera aussi variable avec quelques averses sur les premières hauteurs. En Corse, sur sa partie occidentale, le temps deviendra progressivement bien agité apportant un bon cumul de pluies et de la neige dès 700 m. Sur le reste de l'Hexagone, en début de journée, la perturbation de la veille résistera sur le flanc est, avec de la neige vers 800 m et au-delà de 1.200 m sur les Alpes, puis des giboulées sur l'ensemble du massif alpin vers 500/700 m, jusque dans les vallées alpines.

Ailleurs, un régime de traîne s'installera dès le matin, avec une nébulosité importante et des ondées temporaires, voire de l'orage sur la côte aquitaine. Il neigera sur les reliefs vers 600/800 m sur le piémont pyrénéen. À noter également un renforcement du vent sur la côte aquitaine, en particulier sur le Pays basque. La tramontane soufflera aussi fortement sur la Corse, entre 60 et 80 km/h, voire 90 temporairement.

Entre 0 et 5 le matin

Les températures matinales s'échelonneront entre 0 et 5 degrés, et entre 6 et 8 sur les côtes aquitaine et méditerranéenne et même 10 sur le littoral de la Balagne. Les maximales oscilleront entre 4 et 9 degrés, jusqu'à 10 sur la côte atlantique et 10/13 en Méditerranée, jusqu'à 15/17 en Corse.