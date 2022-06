Le temps de ce jeudi : lourd et orageux du sud-ouest aux régions centrales

Quelques averses circuleront en matinée de l'Aquitaine aux Alpes. Ces ondées pourront être par moments accompagnées de coups de tonnerre de l'estuaire de la Gironde au Massif Central, prévoit Météo-France. Dans l'après-midi, le temps tournera à l'orage sur de nombreuses régions allant du Sud-Ouest à la région lyonnaise et du Centre à la Bourgogne Franche-Comté en soirée. Les averses seront parfois soutenues, avec par endroits des chutes de grêle et des orages assez forts. De la Bretagne à l'Alsace, le temps sera plus calme avec en alternance des éclaircies et des passages nuageux.

Jusqu'à 30 à 33 degrés en Occitanie

De petites averses se produiront le matin sur le nord-ouest et quelques bancs de brouillard seront présents en Flandre. Le temps sera néanmoins plus sec dans l'après-midi. Les nuages bas occuperont le ciel en matinée autour du golfe du Lion. Ils se dissiperont progressivement en journée, avec quelques éclaircies parvenant à se développer. Ailleurs autour de la Méditerranée et en Provence le soleil dominera. Le ciel sera variable en Corse, avec seulement de petites ondées sur le relief.

Les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés la Lorraine à la Normandie, 8 à 14 degrés ailleurs sur la moitié nord, 13 à 17 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 15 à 19 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 18 à 22 degrés du littoral de Manche à la frontière belge et sur la Bretagne, 23 à 29 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 30 à 33 degrés en Occitanie et dans les terres de Provence.